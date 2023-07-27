Подмосковье 27 июля 2023, 09:23 Более 30 тысяч гектаров земель засеяли в Серебряных Прудах в 2023 году Телеканал «360»

Читать 360tv в

Свыше 31 тысячи гектаров земель засеяли овощами, рапсом, подсолнухами и другими культурами в Серебряных Прудах в 2023 году. Уборка урожая зависит от погодных условий и начнется в августе.

Комбайны выйдут на поля в Серебряных Прудах через 10 дней. Кроме традиционных капусты и картофеля, в Серебряных Прудах появилась новая культура — ревень. Его добавляют в соусы и джемы.

Реклама

«В этом году селяне на 6,4 тысячи увеличили яровой сев. Сегодняшний объезд показал, что у нас есть хорошие предпосылки получить достойный урожай», — отметил глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

В прошлом году в округе собрали рекордные 115 тысяч тонн урожая. Это на 40% больше показателя 2021 года. В этом году может быть побит очередной рекорд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель региона за 10 лет.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».