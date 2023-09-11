Подмосковье 11 сентября 2023, 13:48 Более 30 тысяч декоративных деревьев и кустов высадят на акции «Наш лес» в Подмосковье Комитет лесного хозяйства МО

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Более 600 участков для высадки декоративных деревьев и кустов подготовили в Подмосковье для акции «Наш лес». В период с 16 по 30 сентября здесь высадят более 30 тысяч растений.

«Химки — городской округ, в котором организовано больше всего площадок акции „Наш лес. Посади свое дерево“. Там на 128 участках планируют посадить липу, клен, рябину, черемуху, дерен, барбарис, пузыреплодник и кизильник», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Еще 61 площадку подготовили в Люберцах, 39 — в Клину, 37 — в Одинцове. Во всем Подмосковье определили более 600 мест, где высадят почти 31 тысячу декоративных деревьев и кустарников.

Участвовать в акции могут все желающие. Для этого на портале rgis.mosreg.ru нужно найти ближайший участок и связаться с ответственным лицом, закрепленным за этой территорией.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» будет проходить с 16 по 30 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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