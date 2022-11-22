Подмосковье 22 ноября 2022, 12:47 Более 30 тысяч человек воспользовались чат-ботом для получения сведений о земельных участках в Подмосковье

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Полгода назад в Подмосковье заработал чат-бот, с помощью которого можно в онлайн-режиме получить информацию о земельных участках. Как сообщили в региональном Министерстве имущественных отношений, сервисом воспользовались уже больше 30 тысяч человек.

«Для удобства жителей мы разместили баннеры со ссылками на бот, в том числе на РПГУ, а также на официальных сайтах городских округов. Спрос на новый сервис есть», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Число обращений к боту увеличилось почти в 17 раз за несколько месяцев. Каждый день сервисом пользуются около 500 человек, которые хотят узнать категорию участка, его расположение и площадь. Чтобы получить эти и другие данные, достаточно написать в чат кадастровый номер недвижимости.

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