Подмосковье 10 мая 2023, 13:25 Более 30 тысяч человек посетили парки Подмосковья в День Победы Министерство культуры и туризма МО

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Подмосковные парки провели концерты, мастер-классы и памятные митинги в День Победы. В Министерстве культуры и туризма сообщили, что эти мероприятия посетили более 31 тысячи человек.

Праздничные мероприятия были предложены для жителей разных возрастов. Дети смогли написать послания военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне СВО, или изготовить красивую открытку для ветеранов Великой Отечественной войны. Взрослые слушали концерты, где исполнялись знаменитые песни военных лет. В парках раздавали георгиевские ленточки и кормили солдатской кашей. На экранах транслировались военные фильмы и фотографии того времени.

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