Более 30 тысяч бутылок воды бесплатно раздали в парках Подмосковья в жару

В Московской области установилась крайне жаркая погода, температура может стать рекордной за всю историю метеонаблюдений. На фоне небывалой жары в Подмосковье начали раздавать бесплатную питьевую воду всем, кто в ней нуждается.

В первую очередь раздача бутылок с водой прошла в парках. Акцию организовали вместе с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В Московскую область пришла по-настоящему жаркая погода. В такие дни парки, где можно спрятаться от солнца в тени деревьев, особенно востребованы. На выходных, 25 и 26 июня, в подмосковных парках в связи с жаркой погодой мы начали бесплатно раздавать посетителям бутылки с водой. Акция прошла в 44 парках, всего за эти дни раздали 30 тысяч бутылок», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Раздача воды прошла во многих центральных парках различных городских округов Подмосковья. Она будет продолжаться и дальше, до конца лета, в те дни, когда будет очень жарко — если столбики термометров поднимутся выше отметки +25 градусов в тени. Раздавать бутылки людям будут как сами сотрудники парков культуры и отдыха, так и волонтеры.