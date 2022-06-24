Более 30 тонн гумпомощи отправили в Донбасс жители Чехова за 4 месяца

Губернаторский благотворительный проект «Доброе дело» продолжает жить на территории городского округа Чехов и привлекать все больше небезразличных людей. Здесь на постоянной основе ведется сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Источник фото: телеканал «360»

Возле флагманской школы № 3 партийцы, молодогвардейцы и волонтеры загрузили еще один автомобиль с гуманитарной помощью и отправили в распределительный центр.

Источник фото: телеканал «360»

Предметы первой необходимости, продукты и игрушки собрали за последние два дня в школах жители и депутаты Совета депутатов. В коробки также положили открытки от детей со словами поддержки и благодарности военнослужащим.

Источник фото: телеканал «360»

Всего, начиная с марта, партийцы собрали и отправили более 30 тонн груза. 14 из них собрано в общеобразовательных учреждениях под эгидой проекта «Доброе дело».