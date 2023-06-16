Подмосковье 16 июня 2023, 15:32 Более 30 тонн гуманитарной помощи отправили из Мытищ в зону СВО

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Более 30 тонн гуманитарной помощи отправили из Мытищ в зону СВО на этой неделе. В этот раз в доброй миссии приняли участие родители учеников школы № 8, члены «Единой России», сотрудники администрации округа и волонтерская организация «Заряд помощи».

Восполнить запасы одежды, продуктов питания, личной гигиены — главная цель миссии. Из Мытищ отправят также котел для одной из пострадавших школ, чтобы в сентябре дети смогли учиться в теплых помещениях.

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«Собрана большая партия груза для пострадавших регионов после подрыва Каховского водохранилища. Пострадали как мирные жители, так и частично потеряны вещи и обмундирование у наших бойцов», — рассказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Гончарук.

Поучаствовать в следующем сборе гуманитарной помощи может любой желающий. Достаточно принести необходимые вещи к одному из адресов, которые указаны на сайте администрации Мытищ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об услугах реабилитации для бойцов СВО в регионе.

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