Подмосковье 04 августа 2023, 22:10 Более 30 спортсменов представили Подмосковье на II Играх стран СНГ в Белоруссии Unsplash

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В Белоруссии стартовали II Игры стран СНГ. Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Подмосковье на соревнованиях представили 36 атлетов в 16 дисциплинах.

Всего на Играх проходят турниры по 20 видам спорта. Жители Московской области выступают в боксе, волейболе, гандболе, восточных единоборствах, легкой атлетике, хоккее на траве и других дисциплинах.

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Соревнования продлятся до 14 августа, в них принимают участие более 4 тысяч спортсменов из стран независимого содружества. В рамках Игр разыграют 1672 медали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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