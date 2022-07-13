Более 30 спортивных объектов построят в Подмосковье к 2026 году

В 2022 году в Московской области будет проведен капитальный ремонт двух спортивных комплексов. А с 2022 по 2026 год планируется построить 34 новых спортивных объекта.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил ход реконструкции спортивного комплекса «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске.

«В этом году в рамках госпрограммы мы проводим капремонт двух спортивных объектов — спортивной школы „Черноголовка“, стоимость работ — 422 миллионов рублей, из которых 390 миллионов рублей — средства бюджета области. А также капитально реконструируем спортивный комплекс в Наро-Фоминске», — сообщил Игорь Брынцалов.

Капитальный ремонт комплекса «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске начали в 2019 году, а завершат работы будущей осенью. В 2023 году благоустроят территории и стадион спорткомплекса. Общая стоимость этих работ — 213 миллионов рублей.

«Объект 15 лет пустовал. Благодаря совместным усилиям городских властей и депутатского корпуса „Единой России“ удалось вернуть здание в муниципальную собственность и включить в государственную программу. Спортивный комплекс мы откроем уже этой осенью. В Наро-Фоминске появится еще одно замечательное место для развития физической культуры и спорта. Дети здесь будут заниматься спортивной и художественной гимнастикой, борьбой, каратэ и другими видами спорта. В спортивном комплексе одновременно смогут находиться до 800 человек», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Председатель Мособлдумы отметил, что сегодня новый спортивный объект крайне востребован.

«Говорю именно новый, потому что здесь проведен качественный капитальный ремонт с заменой всех коммуникаций и инженерных сетей. Спорткомплекс находится рядом с центральным городским микрорайоном Мальково, где проживают 18 тысяч человек. А это десятая часть жителей Наро-Фоминска», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В завершение Брынцалов добавил, что в регионе с 2022 по 2026 год будет построено 34 объекта спорта. Это 16 стадионов, три бассейна, семь ФОКов с залом, два манежа, пять ФОКов с катком, одно футбольное поле с трибунами. Общий объем финансирования спортивных строек составит 18,2 миллиарда рублей.