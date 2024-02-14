Подмосковье 14 февраля 2024, 15:26 Театр «Наш дом» в Химках поставил более 30 спектаклей с начала года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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С начала текущего года драматический театр «Наш дом» в городском округе Химки представил более 30 постановок на своих сценах. Спектакли на малой и большой сцене посмотрели около трех тысяч человек.

Среди январских постановок на большой сцене были представлены пьесы «Пять вечеров» и «На всякого мудреца довольно простоты» Александра Островского, а также сказка «Снежная королева». На малой сцене зрителей ждали спектакли «Пионерская зорька», «Волк, Лиса и новогодние чудеса» и «Сказка о золотой рыбке».

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В феврале театр показал спектакли по мотивам творчества Лермонтова. В настоящее время труппы готовятся к показу постановок «Пиросмани, или праздник одиночества», «Ужин дураков», «Хозяйка Медной горы» и «Шукшинские рассказы».

В этом году на большой сцене театра запланированы две премьеры — детская спектакль-сказка «Русалочка» и взрослая комедия положений Майкла Фрейна «Шум за сценой». Произведения будут представлены в сентябре и октябре. Кроме того, 22 и 24 марта на малой сцене театра состоится премьера комедии «Калека с острова Инишмаан».

Театр «Наш дом» является первым и единственным профессиональным драматическим учреждением в Химках. Его репертуар охватывает как русскую, так и зарубежную классику, а также современную драматургию. За 25 лет своего существования на двух сценах театра было представлено более шести тысяч спектаклей.

Билеты на предстоящие спектакли можно приобрести на официальном сайте театра.

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