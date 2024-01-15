Подмосковье 15 января 2024, 16:55 Более 30 спасателей привлекли к тушению пожара на складе в Мытищах

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Склад вспыхнул на Силикатной улице в Мытищах днем, 15 января. С огнем борются более 30 пожарных.

Местные жители сообщили, что горит склад автозапчастей. Он находится по адресу: улица Силикатная, дом 51, корпус 3. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

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«На месте работают более 30 человек и восемь машин МЧС России. Силы и средства наращиваются», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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