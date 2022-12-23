Подмосковье 23 декабря 2022, 09:43 Более 30 сирот из Раменского получат ключи от квартир до конца года

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Квартирами в Раменском округе до конца года обеспечат 32 ребенка-сироты. Почти 160 миллионов рублей выделили на эти цели из бюджета Московской области.

Ключи от квартир в Раменском городском округе уже получили 12 детей-сирот. До конца года жильем будут обеспечены еще 20 человек.

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«Молодые люди наверняка скоро вступят в брак, и у них будет где жить. Это здорово и очень приятно, что такая программа на территории Московской области и вообще в Российской Федерации существует, когда дети, оставшиеся без попечения родителей, могут рассчитывать на помощь государства», — отметил глава городского округа Раменское Виктор Неволин.

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Перед тем как вручить ключи, специальная комиссия проверила квартиры. Во всех сделан ремонт, установлена сантехника, плиты для готовки.

Однокомнатные квартиры были приобретены не только на территории округа. Ребятам также предоставили жилье в Ногинске и Электростали.

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