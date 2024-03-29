29 марта 2024, 09:23
Более 30 сирот из Подольска получат льготное жилье в 2024 году
Еще 37 сирот из Подольска обеспечат жильем в 2024 году. Восемь из них уже отпраздновали новоселье, вскоре к ним присоединится и Алина Иванова. Девушка уже получила жилищный сертификат.
Льготный сертификат Алине Ивановой вручил на торжественной церемонии в администрации первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов.
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«Это очень хорошая помощь, потому что самой было бы очень долго. Я квартиру уже посмотрела, это новостройка, хороший ремонт, чтобы сразу заехать», — поделилась девушка.
Алина не помнит своих родителей. Мамой она считает двоюродную бабушку, которая оформила над ней опеку. Сейчас девушка учится на втором курсе медицинского колледжа и мечтает стать косметологом.
Собственная квартира стала отличным подарком от государства к совершеннолетию. В новую квартиру на Юбилейной улице она планирует переехать уже через месяц.
«Жилищный сертификат удобен тем, что ребенок самостоятельно подбирает жилое помещение в пределах области и сразу получает его в собственность», — рассказал заведующий отделом защиты имущественных и неимущественных прав окружного управления социального развития № 16 Эльдар Сафин.
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Подольск
Сироты
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