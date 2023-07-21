Подмосковье 21 июля 2023, 05:00 Более 30 шумовых полос установили на дорогах в 14 городских округах Подмосковья ГБУ МО "Мосавтодор"

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Дорожные службы Подмосковья обустроили шумовые полосы на 36 участках региона, сообщила пресс-служба Минтранса Московской области. Искусственные неровности устанавливаются по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», работы выполнили на 70% от общего плана.

По словам зампреда регионального правительства, министра транспорта Московской области Алексея Гержика, шумовые полосы устанавливают в тех местах, где необходимо снизить среднюю скорость, что позволяет также снизить уровень аварий на потенциально опасных участках дорог.

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«Сейчас обустроили шумовыми полосами 36 участков региональных дорог в 14 округах перед пешеходными переходами, перекрестками, выездами на автомагистрали и перед ж/д переездами, чтобы привлечь внимание водителей. Всего планируется нанести 50 комплектов шумовых полос», — отметил глава ведомства.

Наибольший объем работ провели в Ступине и Раменском. Также искусственные неровности установили в Одинцове, Чехове, Талдоме, Егорьевске, Сергиевом Посаде, Ногинске, Можайске и других округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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