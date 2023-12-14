Подмосковье 14 декабря 2023, 10:15 Более 30 школьников вступили в ряды движения «Юнармия» в Можайске Телеканал «360»

Читать 360tv в

Еще 31 школьник вступил в ряды движения «Юнармия» в Можайске. Торжественная церемония посвящения в юнармейцы прошла в культурно-деловом центре «Офицерское собрание».

Ребята поклялись исполнять свой долг и подавать пример для ровесников, быть достойными гражданами, защищать слабых, стараться быть первыми в учебе и спорте.

Реклама

Удостоверения юнармейцам вручили Герой России Сергей Шейко и ветеран боевых действий на Северном Кавказе Александр Горчаков. После они пообщались с ребятами и ответили на их вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».