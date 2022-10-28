Более 30 работников транспортной отрасли наградили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 21:01 Более 30 работников транспортной отрасли наградили в Подмосковье

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Сотрудникам транспортной отрасли Подмосковья вручили областные и ведомственные награды в преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Его будут отмечать 30 октября. Работникам вручили почетные грамоты и благодарности от губернатора Андрея Воробьева, Мособлдумы, Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

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Награды из рук зампреда правительства Московской области Анны Кротовой и первого замминистра транспорта региона Евгения Аптекина получили 33 человека.

«Транспортная отрасль Подмосковья не стоит на месте — ежегодно мы стараемся делать общественный транспорт комфортнее для жителей и гостей региона. В этом году во всех автобусах областных перевозчиков начали действовать льготы и скидки на проезд, продолжилось обновление подвижного состава. Всем сотрудникам транспортной отрасли я хочу выразить большую благодарность за работу», — поздравила работников Анна Кротова.

Благодарностями губернатора Московской области отметили заместителя главного инженера АО «Мострансавто» Евгения Соловьева и гендиректора ООО «Порт Серпухов» Светлану Агапову.

Благодарственные письма за многолетний труд и высокий профессионализм от Мособлдумы вручил сотрудникам Мострансавто председатель Комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев. Их получили начальник колонны № 6 «МАП № 12 г. Ногинск» Виталий Матвеев, водители автобусов Геннадий Евсеев и Алексей Монолатьев.

В Подмосковье работают более 150 перевозчиков и свыше 10,5 тысячи транспортных средств.