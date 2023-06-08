Подмосковье 08 июня 2023, 18:01 Более 30 рабочих мест появится в новом гостинично-спортивном комплексе в Химках ГБУ МО «Мособлгеотрест» (филиал «Павлово-Посадский»

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В деревне Голиково под Химками появится гостинично-спортивный комплекс. К строительству объекта приступят уже в этом году.

«Проектируемое здание представляет собой гостинично-спортивный комплекс переменной этажности — от одного до пяти этажей, общей площадью 10,4 тысячи квадратных метров. Проектом предусмотрено строительство пятиэтажной гостиницы на 127 номеров и двух спортивных двухэтажных блоков», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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По его словам, реализация проекта позволит создать 32 рабочих места. В гостинице разместят кафе-бар, офисные помещения, а также багажные комнаты. В спортивных блоках оборудуют тренажерный зал, медкабинеты, раздевалки и другие помещения. Трибуны спортзалов будут рассчитаны на 600 зрителей.

Прилегающую территорию также благоустроят: там установят скамейки, освещение и малые архитектурные формы. Рядом с комплексом организуют парковки для велосипедов, автомобилей и автобусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.

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