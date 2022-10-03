Более 30 рабочих мест появится на новом производстве фильтров в Дубне | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 16:00 Поделиться Telegram

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Viber Более 30 рабочих мест появится на новом производстве фильтров в Дубне

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Компания «Полинет» уже в ближайшее время запустит новое производство в Подмосковье. С таким сообщением выступила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Компания „Полинет“ запустит на территории ОЭЗ „Дубна“ предприятие по изготовлению компрессорного оборудования и оборудования для фильтрации жидкостей. Объем инвестиций в проект составит 53 миллиона рублей. Продукция нового производства, где создадут около 30 рабочих мест, сможет импортозаместить на рынке зарубежные аналоги», — рассказала о проекте Екатерина Зиновьева.

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Инвестор будет самостоятельно заниматься всем циклом по изготовлению оборудования.

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Инвестор будет самостоятельно заниматься всем циклом по изготовлению оборудования. Это будет инновационная продукция на основе собственных разработок, в изготовлении которой также будут применяться собственные технологии для оптимизации производственных процессов, улучшения качества продукции, уменьшения сроков изготовления. На мощностях нового производства будут ежегодно выпускать 240 штук компрессоров и около 100 тысяч фильтров.

Деятельность компании «Полинет» направлена на импортозамещение. Продукция предприятия по своим эксплуатационным и функциональным характеристикам не будет уступать иностранным аналогам, в то же время у российской продукции будет конкурентное ценовое преимущество.

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