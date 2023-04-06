06 апреля 2023, 14:49
Более 30 рабочих мест появилось в подмосковной деревне Коледино после открытия «Вкусно и точка»
Министерство жилищной политики выдало разрешение на ввод в эксплуатацию нового ресторана быстрого питания в деревне Коледино в Подольске. На предприятии создано 32 рабочих места.
Здание построила компания «Бинго». Размер инвестиций составил 110 миллионов рублей.
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Площадь кафе составляет 400 «квадратов», а вместимость рассчитана на 50 человек. Здание находится рядом с продуктовыми и хозяйственными гипермаркетами, что позволяет рассчитывать на хороший поток посетителей в любое время года.
Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.
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