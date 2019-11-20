Более 30 подъездов отремонтируют в Дзержинском в 2020 году. Дизайн и сроки согласуют с жильцами

План ремонта по программе «Мой подъезд» на 2020 год в Дзержинском уже сформирован. В городском округе преобразят 33 подъезда. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году в городском округе Дзержинский из 87 запланированных к ремонту подъездов отремонтировали уже 50. Работы ведутся согласно графику.

Обязательным условием при проведении ремонта является согласование работ с жильцами дома. Им на выбор предлагается более 20 видов возможных услуг. Среди них ремонт входных групп, полов, стен и потолков, замена почтовых ящиков, осветительных приборов, ремонт мусоропровода, замена оконных блоков и другие. С собственниками квартир согласовывают цветовую гамму, используемые материалы, сроки проведения ремонта.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и работы с управляющими компаниями администрации муниципалитета Оксана Пидгирская напомнила, что согласно планам на 2019 год, в Дзержинском по программе губернатора обновят 87 подъездов. «Мы идем в графике. На сегодняшний день отремонтировано 50 подъездов», — уточнила начальник отдела ЖКХ. В остальных ремонтные работы ведутся.

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Жители дома № 15 по улице Дзержинская сделанным ремонтом остались довольны. «В нашем подъезде стало просто уютно! Работы проведены очень аккуратно и качественно. Благодаря усилиям жителя-художника, в нашем подъезде не хуже чем в Третьяковской галерее», — высказала свое мнение местная жительница Ольга Афанасьева.

В 2020 году на территории муниципалитета отремонтируют 33 подъезда. 11 из них будут субсидированы по программе губернатора Московской области, рассказал заместитель главы Дзержинского Никита Марковченков.

Управляющие компании совместно с жителями контролируют весь процесс ремонта подъездов. Сделанную работу сотрудники УК принимают также вместе с жильцами дома.