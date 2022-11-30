Подмосковье 30 ноября 2022, 16:04 Более 30 победителей фестиваля семейного творчества наградили в Ногинске

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В Ногинске прошел творческий фестиваль «Моя семья — мое богатство». Участие в нем приняли более 130 семей Богородского округа. На церемонии награждения подарки вручили 33 семьям-победителям.

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Для участия в фестивале семьи должны были представить свой творческий проект. Это могла быть поделка или видеоролик. Зачастую в создании такого проекта принимает участие вся семья.

«Это замечательный фестиваль. Он направлен на сплочение семей, на формирование общих интересов. В современной жизни родители часто бывают заняты: они работают, имеют много забот и хлопот, помимо основной работы. А номинации фестиваля, которые предусматривают подготовить какое-то творческое произведение <…> так или иначе способствуют тому, чтобы родители помогли ребенку выполнить это задание. И это очень хорошо. Потому что совместная деятельность детей и родителей, время, проведенное вместе со своими родными, — это и есть самое ценное в жизни», — сказал глава городского округа Богородский Игорь Сухин.

Награждение по итогам фестиваля прошло в Центре образования для детей и взрослых. Победителей поздравили глава городского округа Богородский Игорь Сухин, председатель Совета депутатов Владимир Хватов и начальник Управления образования Евгения Устякина.

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