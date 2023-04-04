Подмосковье 04 апреля 2023, 16:20 Более 30 объектов ввели в эксплуатацию в Подмосковье за неделю Застройщик СЗ МЕГАСТРОЙ

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За последнюю неделю в Московской области ввели в эксплуатацию 31 объект. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики региона.

В эксплуатацию ввели шесть жилых домов в ЖК «Пригород Лесное» на 2762 квартиры в Ленинском округе, пять объектов в ЖК «Лесобережный» на 779 квартир в Красногорске, два дома в ЖК «Новые Островцы» на 352 квартиры и жилой дом в ЖК «Кратово» на 56 квартир в Раменском округе.

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Также многоквартирные дома сдали в Солнечногорске, Подольске, Королеве и Домодедове. Среди нежилых объектов работы завершились в торгово-офисном комплексе в Дзержинском, на водозаборном узле в Можайском и автостоянке в Красногорске.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что число обманутых дольщиков в Московской области сократилось почти в 10 раз за три года.

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