20 января 2023, 21:40
Более 30 объектов теплоэнергетики планируют ввести в эксплуатацию в Подмосковье в 2023 году
В Подмосковье в 2023 году планируют ввести в эксплуатацию более 30 объектов теплоэнергетики в шести городских округах. Об этом рассказали в Минэнергетики Московской области.
Работы будет осуществлять компания «Газпром теплоэнерго Московская область» в рамках концессионных соглашений, заключенных с администрациями городских округов. Объекты теплоэнергетики введут в Сергиево-Посадском, Пушкинском округах, Серпухове, Клину, Солнечногорске и Воскресенске.
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«Всего концессионными соглашениями до 2045 года предусмотрено провести свыше 550 инвестиционных мероприятий, направленных на модернизацию систем теплоснабжения в шести городских округах Московской области», — сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
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Большая часть оборудования и тепловых сетей требует оперативной замены или реконструкции, поэтому работы по диагностике, ремонту и модернизации оборудования ведутся на постоянной основе, отметили в компании «Газпром теплоэнерго Московская область».
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Газпром
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