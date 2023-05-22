Подмосковье 22 мая 2023, 12:19 Более 30 новых резидентов привлекли в индустриальные парки Подмосковья с начала года министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Наполняемость подмосковных индустриальных парков увеличилась с начала января на 1,6%. За четыре месяца на эти площадки для ведения бизнеса удалось привлечь еще 31 инвестора.

В Подмосковье 67 индустриальных парков, в которых свой бизнес ведут 1 275 резидентов. Из них более 30 пришли на площадки в 2023 году.

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«Благодаря новым резидентам заполняемость парков увеличилась до 83,6%. Общий объем инвестиций в проекты составит 13,8 миллиарда рублей. На предприятиях планируется создать более 1,8 тысячи рабочих мест», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Подобрать площадку для размещения бизнеса, в том числе в индустриальных парках, можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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