Подмосковье 25 апреля 2023, 10:20 Более 30 новых рабочих мест появится на рыбном заводе в Ногинске после обновления

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Цех по выпуску крабовых палочек обновят на заводе «Русское море» в Ногинске. После реконструкции здесь появятся современное оборудование и новые рабочие места.

Министерство жилищной политики Подмосковья выдало инвестору разрешение на строительство. Объем вложений в проект реконструкции составит 77 миллионов рублей.

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В цехе будут обновлены производственные линии на площади более 2,6 тысячи «квадратов». Здесь установят современное оборудование для изготовления крабовых палочек, сырье для которых будет поставляться из стран Юго-Восточной Азии. Реконструкция позволит увеличить объемы выпускаемой продукции и создать еще 34 рабочих места.

Компания «Русское море» является лидером на российском рынке рыбы и морепродуктов по широте охвата различных сегментов, объемам производства и продаж. Консервы и пресервы, выпускаемые в Подмосковье, хорошо знают жители регионов России.

Центр содействия строительству будет сопровождать этот проект и поможет инвестору быстрее получить необходимые документы, разрешения и согласования. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.