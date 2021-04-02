Более 30 музыкантов и художников из Подмосковья победили в 1-м туре на соискание стипендии фонда «Новые имена»
33 учащихся детских школ искусств Подмосковья стали победителями отборочного тура на соискание стипендии благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. Отбор проводился заочно по видеозаписям — для музыкантов, и фото картин — для художников.
Среди победителей первого тура — 33 учащихся детских музыкальных, художественных и школ искусств Подмосковья. Участники стали лучшими в конкурсных специальностях «Изобразительное искусство», «Фортепиано», «Флейта», «Домра», «Гитара», «Аккордеон», «Скрипка», «Виолончель», «Саксофон», «Баян», «Труба» и «Балалайка».
Победители первого тура и стипендиаты фонда прошлого года примут участие во втором туре, который пройдет в апреле в виде просмотра и мастер-класса (для художников) и в виде прослушивания (для музыкантов). В нем примут участие педагоги из Центральной музыкальной школы и Академического музучилища при Московской консерватории им. П. И. Чайковского, Музыкального училища имени Гнесиных.
С 9 по 15 августа на базе Клинской детской школы искусств имени П. И. Чайковского пройдет Летняя творческая школа «Новые имена» для одаренных детей Московской области.
В конце года участники программы «Новые имена» выступят с итоговым концертом, а работы юных художников войдут в отдельную книгу.