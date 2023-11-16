Подмосковье 16 ноября 2023, 19:28 Более 30 метров теплосети заменят после утечки на улице Чкалова в Старых Химках Глава Химок Волошин: дома на улице Чкалова подключат к новой теплосети Telegram-канал главы городского округа Химки Дмитрия Волошина

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Аварийная бригада начала менять более 30 метров теплосети возле дома № 4 в Старых Химках. Об этом рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин в своем Telegram-канале.

«Такое решение ТСК „Мосэнерго“ приняли после раскопок и обнаружения утечки — трубопровод на этом участке сильно изношен», — написал он.

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Всего к ветке подключены пять многоквартирных домов и три соцобъекта, добавил Волошин. Специалисты проведут монтаж и переключат здания к новой сети. Как пообещал глава округа, к концу дня рабочие завершат ремонт.

Telegram-канал главы городского округа Химки Дмитрия Волошина Telegram-канал главы городского округа Химки Дмитрия Волошина Telegram-канал главы городского округа Химки Дмитрия Волошина Telegram-канал главы городского округа Химки Дмитрия Волошина Telegram-канал главы городского округа Химки Дмитрия Волошина

Ранее Волошин проинспектировал ход ремонтных работ по устранению утечки на трубопроводе в Старых Химках на улице Кирова. После прорыва трубы с горячей водой затопило подвал в одном из домов. В Химках также вели восстановительные работы на теплосетях на нескольких улицах, включая Пролетарскую, Речную, Московскую.