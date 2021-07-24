Более 30 медработников Подмосковья получили сертификат на соципотеку

34 медицинских работника из Московской области получили сертификаты на приобретение жилплощади в рамках программы «Социальная ипотека». Вручение проходило в Доме правительства в Подмосковье.

Сертификаты вручали замминистра жилищной политики региона Иван Синельников и замминистра здравоохранения Нина Свешникова.

«Мы хотим, чтобы вы заботились о здоровье жителей Московской области, а после работы возвращались в свой дом. Именно для этих целей по инициативе Губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева с 2016 года в регионе реализуется программа «Социальная ипотека», — сказал первый заместитель министра жилищной политики Московской области Иван Синельников.

В частности, сертификат получила анестезиолог-реаниматолог Московского областного онкологического диспансера Евгения Шульпекова. Последние три года она работает в Балашихе, жилье снимает. Врач рассказала, что рада этому событию, так как давно хотела купить свою квартиру.

Присоединиться к программе могут не только врачи, но и учителя, тренеры, молодые ученые и другие специалисты. Основные условия: наличие российского гражданства, отсутствие своего жилья и трудовой договор в Подмосковье не менее, чем на 10 лет.

По условиям программы правительство компенсирует сумму выплат таким образом, что участники выплачивают только процент по кредиту.