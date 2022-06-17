Более 30 медиков Щелкова воспользовались программой «Земля врачам»

По губернаторской программе «Земля врачам» в Подмосковье медикам предоставляются земельные участки.

Щелково — один из 31 городского округа, который принимает участие в проекте. Землю в этом городском округе получили более 30 врачей.

«Главной целью инициированной губернатором Московской области программы по предоставлению земли врачам в момент пандемии было поддержать наших медиков. Программа с успехом продолжается и сейчас. Выезжая на территории, мы видим, как некоторые врачи уже либо построили небольшие дома, либо приступили к строительству. Это не может ни радовать, и это замечательно, когда наши граждане получают возможность жить на своей земле», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По льготной программе «Земля врачам» участок в городском округе Щелково получил врач-анестезиолог-реаниматолог из областной больницы Виктор Савостькин.

Виктор Петрович окончил Мордовский ордена Дружбы народов государственный университет. Общий стаж работы 30 лет.

«По новой программе правительства Московской области получил восемь соток. Планирую построить дом, проект пока в голове, но очень надеюсь, что в ближайшем будущем начну его реализовывать», — поделился врач.