Более 30 кровель отремонтируют в этом году в Дмитровском округе

В Подмосковье продолжаются активные работы по капитальному ремонту кровель. С того момента, как начала реализовываться программа, было отремонтировано 8400 крыш многоквартирных домов. Об этом рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Только в одном городском округе Дмитровский запланировано провести ремонт кровли в 32 МКД. К текущему моменту успели отремонтировать 13 кровель.

В ходе реализации программы капитального ремонта в 2021 году отремонтировано 576 кровель в многоквартирных домах Подмосковья. В рамках программы текущего года запланировано отремонтировать 935 кровель.

Работы по кровлям проводятся с соблюдением нужных мер безопасности. Например, в близости от проведения работ сигнальной лентой обозначены границы опасных зон, исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, перед началом каждого рабочего дня проходят инструктаж, а также заполнение журналов работ и техники безопасности.

«Контроль за ходом проведения работ осуществляют эксперты нашей подведомственной специализированной организации ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Также жители могут обратиться напрямую к руководителям Центра Управления Проектов Фонда по конкретной территории и направлению работ. Телефоны ответственных руководителей ЦУП находятся на сайте Фонда в разделе «О Фонде», — отметил Антон Велиховский.

После того, как будут завершен капитальный ремонт, на все проведенные работы будет проведен гарантийный срок. Он составляет пять лет. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты — необходимо заактировать недостатки и обратиться к подрядной организации или в Фонд для их устранения.

«Тем не менее, гарантийный период не отменяет обязанность эксплуатирующей организации надлежащим образом обслуживать все элементы дома и не допускать нарушений технологий, правил и сроков выполнения регламентных работ, для многоквартирных домов Московской области.

Стоит обратить внимание на то, что управляющая организация до начала капремонта или после проведенных работ обязана обеспечивать исправное состояние всех элементов здания в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

Ранее стало известно, что ремонтная кампания в Подмосковье идет по графику. Более 50% покрытия от общего плана ремонта дорожной сети в 2022 году уже выполнили. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.