Более 30 кровель обновят в Электростали в рамках программы капремонта в 2022 году | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 21:13 Поделиться Telegram

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Viber Более 30 кровель обновят в Электростали в рамках программы капремонта в 2022 году пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

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Министерство ЖКХ Подмосковья отремонтирует 31 кровлю в Электростали в рамках программы капитального ремонта до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На территории Подмосковья продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту кровель. С начала реализации программы отремонтировано 9000 крыш многоквартирных домов. В ходе реализации программы капитального ремонта в 2021 году отремонтировано 576 кровель в многоквартирных домах Подмосковья. В рамках программы текущего года запланировано отремонтировать 935 кровель», — сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

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Министр добавил, что в текущем году по программе капитального ремонта в городском округе Электросталь планируют отремонтировать кровли в 31 МКД, уже выполнены работы в 11 многоквартирных домах.

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Все кровельные работы проводят с соблюдением необходимых мер безопасности.

«Контроль за ходом проведения работ осуществляют эксперты нашей подведомственной специализированной организации ГБУ МО „Управление технического надзора капитального ремонта“. Также жители могут обратиться напрямую к руководителям Центра управления проектов Фонда по конкретной территории и направлению работ», — отметил Антон Велиховский.

После завершения работ по капремонту общего имущества МКД действует гарантийный срок пять лет.

Ранее глава Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина доложила губернатору Андрею Воробьеву, что жилые дома будут готовы к запуску отопления к 15 сентября.

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