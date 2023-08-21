Подмосковье 21 августа 2023, 17:39 Более 30 компаний получили субсидии по франшизе в Подмосковье за год Unsplash

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Более 30 представителей МСП получили субсидии для бизнеса по франшизе за год. Для удобства предпринимателей подать заявку на финансовую поддержку можно до конца года.

«Субсидия для бизнеса по франшизе работает в Подмосковье второй год. В прошлом году ее получателями стали 57 компаний из сектора МСП», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Общая сумма поддержки составляет около 15 миллионов рублей. Одним из получателей субсидии стала компания «Экспертная медицина» из Королева. Организация специализируется на оказании медицинских лабораторно-диагностических услуг.

Претендовать на поддержку могут компании, зарегистрированные в Подмосковье и открытые по франшизе не ранее 1 января 2020 года. Кроме того, затраты должны быть понесены не ранее 1 января 2022 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно на портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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