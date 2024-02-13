Подмосковье 13 февраля 2024, 09:57 Более 30 коллективов выступили на конкурсе памяти хореографа Анны Захаровой в Луховицах Телеканал «360»

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Конкурс «Ласточка» памяти хореографа и педагога Анны Захаровой прошел в Луховицах. На сцене выступили более 30 коллективов, которые представили 50 номеров.

Анна Захарова работала хореографом в Доме культуры «Старт» всего несколько лет, а в июне 2023 года ее не стало. Ей было 24 года. За то короткое время, что Анна обучала детей танцам, ей удалось вывести местный коллектив «Щедрица» на новый уровень, установив высокую планку.

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«Я безумно благодарна ей за то, что за короткое время, когда она работала педагогом в нашем коллективе, Аня привнесла потребность работать максимально качественно. Мы, конечно, всегда старались быть на высоте, но в этот период я всегда говорю, что она подняла коллектив, научила ребят высочайшей самоотдаче», — поделилась мама Анны Захаровой, балетмейстер Дома культуры «Старт» Елена Кирсанова.

На сцене выступили коллективы из Луховиц, Коломны, Каширы, Раменского, Орехово-Зуева, Москвы и Рязанской области. Номера представили в нескольких номинациях: классический, народный и современный танец.

Гран-при конкурса и эксклюзивный кубок завоевала студия танца «Гравитация» из Раменского городского округа. Лауреатам вручили дипломы.

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