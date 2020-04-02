Более 30 км газопровода запустили в Подмосковье с начала года

Более 30 километров газопровода ввели в эксплуатацию в Подмосковье с начала года. Благодаря этому провести газ в дома смогут почти две тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлгаза».

Источник фото: пресс-служба «Мособлгаза»

Газификацию в регионе проводят по губернаторской программе. Сейчас условия, необходимые для проведения газа в дом, получили жители Одинцовского, Наро-Фоминского и Воскресенского городских округов. 30 километров газопровода обеспечат газом почти две тысячи человек.

Всего в этом году «Мособлгаз» проведет газ в 50 населенных пунктов региона. Это позволит подключить к топливу 10 000 жителей Подмосковья.

«С целью обеспечения безопасности строительные работы продолжаются на сварочно-монтажных базах с соблюдением всех необходимых мер безопасности и изоляции. Это позволит после нормализации ситуации быстрыми темпами с использованием заготовок войти в график. На сегодняшний день непросто, но сомнений в выполнении программы газификации нет», — отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Чтобы ваш населенный пункт включили в программу газификации, нужно обратиться в Министерство энергетики Подмосковья с документом, подтверждающим количество постоянно зарегистрированных жителей.

Источник фото: пресс-служба «Мособлгаза»

В этом году для того, чтобы населенный пункт газифицировали, нужно всего 30 человек, постоянно проживающих в нем.

Всего с 2013 года в регионе построили более двух тысяч километров новых газораспределительных сетей. За это время удалось газифицировать свыше 450 населенных пунктов. При этом более 200 тысяч жителей области получили возможность подключиться к газу.

До 2025 года по программе газификации планируется построить порядка 1900 километров газопровода, газифицировать 308 населенных пунктов и создать условия для газификации более 61 тысячи жителей.