Подмосковье 17 ноября 2023, 02:00 Более 30 кинологов прошли 4-месячный курс профессиональной подготовки в Подмосковье Главное управление региональной безопасности Московской области

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Более 30 кинологов Росгвардии из Центрального, Северо-Западного и Южного округов прошли курс профессиональной подготовки в Московской области. Об этом сообщили в Главном управленим региональной безопасности Подмосковья.

Обучение продолжалось четыре месяца. За это время специалисты изучили новые техники воспитания собак и методы их дрессировки для минно-розыскных и патрульных работ.

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В завершении все прошедшие курс прошли экзамен вместе с четвероногими напарниками. Они получили соответствующие сертификаты.

Большинство четвероногих — немецкие и бельгийские овчарки. Также свои навыки совершенствовали восточно-европейские овчарки, лабрадоры и спаниели.

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