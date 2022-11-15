Подмосковье 15 ноября 2022, 16:34 Более 30 километров дорог отремонтировали в Подольске с начала года

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Еще 42 дороги протяженностью более 30 километров отремонтировали в этом году в Подольске. Сюда вошли и те адреса, за которые жители округа голосовали на портале «Добродел».

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Ремонт по выбору жителей провели на улицах Лапшенкова, Вишневой, Лобачева и Революции, а также в микрорайоне Климовск, деревне Сертякино и на подъезде к СНТ «Василек» и «Оазис».

«Также в адресный перечень мы включили семь дорог, отремонтировать которые просили наши жители на выездных приемах», — отметил глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

Работы провели в деревне Ордынцы и Валищево, на подъездной дороге к кладбищу и СНТ «Радиоцентр № 6 ГРП-1», в деревне Сергеевке, Ивлево и Ворыпаево, в микрорайоне Климовск.

Основной же список к ремонту формировался по результатам обследования улично-дорожной сети округа. Дороги местного значения ремонтировались за счет софинансирования из муниципального и областного бюджетов, а региональные привел в порядок «Мосавтодор».

«Сейчас мы составляем перечень дорог, которые отремонтируем в следующем году. Сюда обязательно включим и те адреса, о которых просили на встречах подольчане», — подытожил Дмитрий Жариков.

В ноябре стало известно, что более 140 миллиардов рублей направят на строительство и ремонт дорог в Подмосковье в 2023 году. По поручению губернатора Андрея Воробьева работы будут продолжены во многих городских округах, при этом некоторые транспортные артерии будут улучшены, а иные — построены с нуля.

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