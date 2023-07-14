Подмосковье 14 июля 2023, 18:01 Более 30 километров дорог к маленьким деревням и селам отремонтируют в Можайске по нацпроекту Минтранс Подмосковья

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Девять подъездов к малым деревням и селам приведут в порядок в Можайском округе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

По всем адресам ремонта заменят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку. Проезд улучшится к 15 населенным пунктам округа.

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Благодаря голосованию жителей на портале «Добродел» в округе заменят более 7,5 километра покрытия на участках от села Поречье до деревни Бурмакино и на улице Советской в Тропареве. Еще семь километров асфальта отремонтируют у деревни Ивакино и в других местах. Общая протяженность отремонтированных по нацпроекту дорог превысит 30 километров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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