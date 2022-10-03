Более 30 километров дорог к больницам и амбулаториям отремонтировали в Подмосковье | 360°

Более 30 километров дорог к больницам и амбулаториям отремонтировали в Подмосковье
Дорожные службы Подмосковья заменили более 30 километров покрытия на дорогах, по которым жители едут к больницам и другим медицинским учреждениям. Работы проведены в семи городских округах.
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«Асфальт заменили на десяти региональных дорогах, которые ведут к больницам, поликлиникам, станциям скорой помощи и другим медицинским учреждениям. Работы провели в Волоколамске, Одинцове, Подольске, Серпухове, Луховицах, Раменском и Павловском Посаде», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
В Волоколамском округе отремонтировали дороги, по которым можно проехать к Волоколамской ЦРБ, поликлинике № 3 и Судниковской амбулатории. Порядка двух километров покрытия заменили на дороге «Можайское шоссе — станция Голицыно» в Одинцове, она служит проездом к кожному стационару, медцентру, поликлинике и стоматологии. В Подольске обеспечили безопасный проезд ко взрослой поликлинике, медцентру, медицинской лаборатории и другим объектам. В Серпухове покрытие обновили на улице Ворошилова, которая служит проездом к медцентру, стоматологии, Серпуховской ЦРБ, детской поликлинике № 1 и поликлинике № 3.
Также покрытие заменили в рабочем поселке Белоомут (округ Луховицы) на улице Малой Огаревской, по которой можно проехать к Белоомутской городской больнице. В Раменском округе отремонтировали участок Рязанского шоссе от поселка имени Тельмана до Михайловской Слободы — это проезд к Чулковской участковой больнице и поликлинике, и дорогу «Родники — Быково — улица Опаринская» — к Раменской ЦРБ и станции скорой помощи. Более 3,5 километра покрытия обновили в Павловском Посаде на дороге, которая служит проездом к Большедворовской поликлинике.