Более 30 километров дорог к больницам и амбулаториям отремонтировали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 13:27 Поделиться Telegram

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Viber Более 30 километров дорог к больницам и амбулаториям отремонтировали в Подмосковье

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Дорожные службы Подмосковья заменили более 30 километров покрытия на дорогах, по которым жители едут к больницам и другим медицинским учреждениям. Работы проведены в семи городских округах.

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«Асфальт заменили на десяти региональных дорогах, которые ведут к больницам, поликлиникам, станциям скорой помощи и другим медицинским учреждениям. Работы провели в Волоколамске, Одинцове, Подольске, Серпухове, Луховицах, Раменском и Павловском Посаде», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В Волоколамском округе отремонтировали дороги, по которым можно проехать к Волоколамской ЦРБ, поликлинике № 3 и Судниковской амбулатории. Порядка двух километров покрытия заменили на дороге «Можайское шоссе — станция Голицыно» в Одинцове, она служит проездом к кожному стационару, медцентру, поликлинике и стоматологии. В Подольске обеспечили безопасный проезд ко взрослой поликлинике, медцентру, медицинской лаборатории и другим объектам. В Серпухове покрытие обновили на улице Ворошилова, которая служит проездом к медцентру, стоматологии, Серпуховской ЦРБ, детской поликлинике № 1 и поликлинике № 3.

Также покрытие заменили в рабочем поселке Белоомут (округ Луховицы) на улице Малой Огаревской, по которой можно проехать к Белоомутской городской больнице. В Раменском округе отремонтировали участок Рязанского шоссе от поселка имени Тельмана до Михайловской Слободы — это проезд к Чулковской участковой больнице и поликлинике, и дорогу «Родники — Быково — улица Опаринская» — к Раменской ЦРБ и станции скорой помощи. Более 3,5 километра покрытия обновили в Павловском Посаде на дороге, которая служит проездом к Большедворовской поликлинике.

За сезон дорожные службы отремонтировали более23 километров покрытия на дорогах, ведущих к туристическим местам. Годовой план по ремонту дорог в Подмосковье выполнен более чем на 90%. Одним из самых масштабных дорожных проектов этого года в Подмосковье стала трасса М-12. Она обеспечит быстрый путь до Казани. В рамках реализации этого проекта в Балашихе появится новая развязка, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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