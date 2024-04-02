Подмосковье 02 апреля 2024, 16:33 Более 30 юных спортсменов приняли участие в турнире по шахматам в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В городском округе Солнечногорск завершилось Первенство по шахматам. В нем приняли участие более 30 юных спортсменов не только из самого Солнечногорска, но и из Москвы, а также Московской, Саратовской и Свердловской областей.

Участники соревнований боролись за звание сильнейших в различных возрастных категориях: от самых маленьких шахматистов до девяти лет до юношей и девушек старше 19 лет.

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Среди мальчиков победителями стали Константин Андронов, завоевавший первое место в возрастной группе до девяти лет, Гамлет Башикян и Алексей Корепанов, занявшие второе и третье места соответственно. В других возрастных категориях также определили победителей и призеров, в числе которых Глеб Сержантов, Денис Черников, Сергей Байрамян и Андрей Бетев.

«Традиционно организатором соревнований выступает Федерация шахмат Московской области. Отмечу, что победители представят городской округ Солнечногорск в Первенстве Московской области, проведение которого запланировано в третьем квартале текущего года», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Среди девушек лучшими стали Анастасия Сидорова и Дарья Юлдашева в возрастной категории до девяти лет, а также Виктория Красильникова, которая заняла третье место среди девушек до 19 лет.

Все лучшие участники получили кубки, медали и грамоты.

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