Подмосковье 24 мая 2023, 16:12 Более 30 ярмарок пройдет в Подмосковье в предстоящие выходные Фото: компания «Городские праздники»

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Более 30 ярмарок пройдет в эти выходные в 25 округах Подмосковья. Примерно на 20 точках будет представлена фермерская продукция производителей из других регионов России. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области

«Не сбавляют обороты и ярмарки для дачников, на которых можно приобрести инвентарь, семена, рассаду и другие товары для садово-огородных работ. Также в эти выходные впервые в регионе откроют винную ярмарку», — отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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В Красногорске 26 мая с 12:00 до 21:00 пройдет винная ярмарка. Там все желающие смогут продегустировать вино и сыры, а также поучаствовать в мастер-классах виноделов и сомелье.

На ярмарках в Подмосковье можно будет приобрести молочную и мясную продукцию, сыры, мед и многое другое. Среди товаров есть и сувениры ручной работы от местных умельцев. С полным списком торговых точек можно ознакомиться на сайте Минсельхозпрода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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