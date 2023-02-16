Подмосковье 16 февраля 2023, 21:26 Более 30 изделий НХП представили на Художественно-экспертном совете в Подмосковье Пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

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Свыше 30 изделий народных художественных промыслов Подмосковья представили для оценки членами Художественно-экспертного совета по НХП региона. Заседание совета прошло впервые в этом году, сообщили в пресс-службе Минкультуры и туризма Московской области.

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На суд экспертов изделия представили два старейших предприятия НХП региона — Федоскинская фабрика миниатюрной живописи и Жостовская фабрика декоративной росписи.

Пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

Впервые свои изделия представил Богородский институт художественной резьбы по дереву, который является филиалом «Высшей школы народных искусств».

Пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

Все представленные изделия были одобрены и отнесены к образцам высокого художественного достоинства, отметили в пресс-службе Минкультуры.

Пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

Всего в Московской области работают 18 предприятий и четыре производителя народных художественных промыслов. Многие из них представят на выставке НХП «Ладья. Весенняя фантазия», которая пройдет с 1 по 5 марта в «Экспоцентре» на Красной Пресне.

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