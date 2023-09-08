Подмосковье 08 сентября 2023, 12:02 Более 30 избирательных участков открыли в Лобне Пресс-служба администрации г. о. Лобня

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Первый день голосования по выбору губернатора Московской области и депутатов городского Совета стартовал в Лобне. В округе открыли 35 избирательных участков.

Жителям Лобни напоминают, что в этом году свой выбор можно сделать как лично, так и онлайн — с помощью дистанционного электронного голосования. Чтобы проголосовать, нужно иметь при себе паспорт. Найти свой участок можно по ссылке.

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«Хочу отметить, что решение, которое всем нам предстоит принять в ближайшие три дня, определит вектор развития нашего региона, а значит, и округа на ближайшие пять лет. Наша задача — вместе выбрать лидера, который будет работать на обеспечение стабильности и благополучия Московской области», — заявил глава городского округа Игорь Демешко.

Отмечается, что к 10:00 явка на выборах в Подмосковье достигла 3,75% и 226 810 избирателей. Голосование продлится 8, 9 и 10 сентября.

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