Подмосковье 10 сентября 2023, 11:25 Более 30 избирательных участков открыли в Лобне в финальный день выборов Фото: администрация Лобни

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В Лобне стартовал финальный день выборов. В муниципалитете открыли 35 избирательных участков.

Многие жители округа пришли отдать свой голос уже в первый день. Также в этом году в списках впервые голосующих значился 941 избиратель. Все голосовавшие получили сладкий подарок.

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«Первый раз, конечно, немножко волнительно. Проголосовать — мой гражданский долг. Если никто не будет голосовать, то как будем избирать? Поэтому и решил тоже проголосовать здесь», — рассказал студент Иван Тюрин.

На избирательном участке № 1321 в ДК «Чайка» для избирателей выступили артисты ансамбля «Тынды-Рынды».

«Я всегда хожу на выборы, потому что считаю, что это гражданский долг любого гражданина. Я приверженец народных традиций, а традиции, как говорится, надо соблюдать», — сообщил руководитель ансамбля Алексей Лопасов.

Явка на выборах в Московской области достигла 44,19%. Проголосовали уже 2 481 782 человека.

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