Подмосковье 30 января 2024, 21:22 Более 30 гектаров земли выделили Подмосковью для строительства региональных автодорог Медиабанк МО

Читать 360tv в

Подмосковье получило более 30 гектаров земли для строительства региональных дорог в рамках взаимодействия с ТУ Росимущества по Московской области. Новые автомагистрали помогут улучшить транспортную доступность более чем для 850 тысяч жителей региона.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что из федеральной собственности в областную передали 28 земельных участков. Их площадь превышает 30 гектаров.

Реклама

«Каждый проект нацелен на развитие дорожного хозяйства и устойчивого повышения транспортной мобильности населения», — подчеркнула Наталья Адигамова.

Она добавила, что на этих участках реализуют масштабные дорожно-транспортые проекты. Один из них — строительство дороги «Виноградово — Болтино — Тарасовка» в Мытищах. Шоссе планируют открыть до конца 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Мытищинскую хорду достроят к концу года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».