30 января 2024, 21:22
Более 30 гектаров земли выделили Подмосковью для строительства региональных автодорог
Подмосковье получило более 30 гектаров земли для строительства региональных дорог в рамках взаимодействия с ТУ Росимущества по Московской области. Новые автомагистрали помогут улучшить транспортную доступность более чем для 850 тысяч жителей региона.
Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что из федеральной собственности в областную передали 28 земельных участков. Их площадь превышает 30 гектаров.
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«Каждый проект нацелен на развитие дорожного хозяйства и устойчивого повышения транспортной мобильности населения», — подчеркнула Наталья Адигамова.
Она добавила, что на этих участках реализуют масштабные дорожно-транспортые проекты. Один из них — строительство дороги «Виноградово — Болтино — Тарасовка» в Мытищах. Шоссе планируют открыть до конца 2024 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Мытищинскую хорду достроят к концу года.
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Дороги
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