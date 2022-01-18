Более 30 фермерских хозяйств включили в туристические маршруты в Подмосковье

Развитие сельского туризма является одним из приоритетных направлений политики в Подмосковье в 2022 году. Уже 32 фермерских хозяйства включено в 70 туристических маршрутов, сообщил зампредседателя правительства региона Георгий Филимонов.

«Новым приоритетным направлением для нас является развитие сельского туризма. В настоящее время 32 хозяйства уже включено в 70 маршрутов туроператоров Московской области. Мы продолжаем эту работу, чтобы жители и гости региона, планируя поездку, могли не только разнообразить культурную программу, но и познакомиться с подмосковными фермерами, отведать их продукцию», — сказал Георгий Филимонов.

Среди присоединившихся к туристическим маршрутам ферм — «Русский страус», «Дом Альпаки» и «ЭкоДеревушка» из Серпухова, «ЗооОлени» из Одинцовского округа, «Коза Ностра. Ферма коз» из Талдома, луховицкие «Акваферма Астапово» и «Козья ферма Былинкино», «Веселая корова» из Раменского, «Истринская сыроварня Олега Сироты», «Александровский Спас» из Можайского округа и другие.

Подмосковные власти будут поддерживать сельский туризм — устанавливать указатели к объектам, включать их в программу «Активное долголетие», фермы появятся в конструкторе туристических маршрутов на интернет-портале Welcome.mosreg.ru.

«Московская область имеет все необходимые ресурсы для развития сельского туризма. В настоящее время в регионе уже имеется около 50 агротуристических объектов. У нас много уникальных и крафтовых производств сыра и молочной продукции, мясных и рыбных деликатесов, ягод, фруктов и многого другого», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Напомним, что с 1 января 2022 года в России вступил в действие новый федеральный закон, который определил сельский туризм как приоритетное направление государственной политики в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сбыта сельхозпродукции.