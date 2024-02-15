Подмосковье 15 февраля 2024, 17:05 Более 30 домов газифицировали по президентской программе в Истре с начала февраля пресс-служба администрации городского округа Истра

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Президентскую программу «Социальная газификация» реализуют в Истре. Только в феврале к голубому топливу подключили более 30 домов в округе, а за три года газифицировали 2418 домов.

Газовщики не только подводят коммуникации к домам, но и рассказывают жителям о правилах безопасности и техобслуживания оборудования. Села и деревни, которые вошли в программу «Социальная газификация», можно увидеть на интерактивной карте.

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В Подмосковье действуют специальные условия на подключение газа для льготных категорий жителей. Однако стать участниками программы могут не только малоимущие пенсионеры, многодетные и семьи участников специальной военной операции, но и обычные жители. Подать заявку можно онлайн через портал госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с представителями «Газпрома» планы по повышению надежности системы энерго- и теплоснабжения региона.

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