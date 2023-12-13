Подмосковье 13 декабря 2023, 15:27 Более 30 домов достроят в ЖК «Белый город» в Химках к концу года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с дольщиками проверил стройку жилого комплекса «Белый город» в деревне Николо-Черкизово. Там до конца года в эксплуатацию введут 36 домов.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Более 300 семей получат ключи от квартир в декабре.

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«У нас сейчас есть две основные задачи. Нам необходимо до 15 декабря ввести в эксплуатацию 17 корпусов и до 25 декабря ввести оставшиеся 19 домов. Мы видим, что работы практически завершены, заканчиваются фасадные работы. В этом поселке будут жить около двух тысяч наших горожан», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Строительство жилого комплекса «Белый город» остановилась в 2015 году. Застройщика «Сабидом-Инвест» признали банкротом. Работы возобновило общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» в 2021 году.

«Благодаря правительству Московской области и Химкинской администрации наш микрорайон ожил. Мы счастливы. Мой дом уже сдан в эксплуатацию. Подведены все коммуникации», — рассказал участник долевого строительства жилого комплекса «Белый город» Денис Новиков.

Корпуса готовят к сдаче поочередно. Первые 24 дома уже готовы к заселению для 172 семей. Еще 48 домов введут в эксплуатацию на втором этапе.

Администрация округа также планирует озеленение территории вокруг жилого комплекса весной 2024 года.

Вопрос дольщиков в регионе остается на контроле. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года дольщикам вручат 3,4 тысячи ключей от квартир.

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