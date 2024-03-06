Подмосковье 06 марта 2024, 15:44 Более 30 договоров на бесплатное проведение газа заключили в Одинцове в 2024 году пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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Программа «Социальная газификация» продолжает реализацию в Одинцовском округе. За время проведения программы заключили более 5 тысяч договоров, в том числе 33 в 2024 году.

пресс-служба администрации городского округа Одинцово

В рамках программы дом военнослужащего ремонтного батальона Антона из деревни Юдино подключат к газу. Глава муниципалитета Андрей Иванов лично проверил ход работ по подключению.

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Согласно указанию президента России, участники специальной военной операции, их семьи, инвалиды I группы и лица, заботящиеся о детях-инвалидах, теперь имеют право на льготы. Они также включают субсидии на газовое оборудование и бесплатное присоединение к газовым сетям на их земельных участках.

Антон служил в мотострелковой роте и сейчас работает в ремонтном батальоне. Благодаря статусу участника спецоперации, ему предоставлена субсидия на газовое оборудование и бесплатное подключение дома к газовой сети. Его семья подала заявку на льготное подключение месяц назад. Работы уже активно продвигаются. Андрей Иванов обеспечил контроль за процессом.

Программа социальной газификации активно работает в Одинцовском округе, охватывая населенные пункты, где уже есть газификация. С начала запуска программы в июне 2021 года было проведено множество мероприятий по социальной газификации, что позволило значительно улучшить инфраструктуру. Программа была расширена на медицинские и образовательные учреждения, а также на садоводческие товарищества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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