Подмосковье 11 января 2023, 22:45 Более 30 человек поборолись за победу в соревнованиях по парашютному спорту в Рузе

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Со 2 по 6 января в аэроклубе в деревне Ватулино в Рузе завершились соревнования по парашютному спорту в дисциплине «точность приземления — личная». За победу поборолись 34 человека.

Турнир впервые состоялся в 2013 году. Тогда соревнования носили характер внутриклубных «веселых стартов». Сейчас он получил статус Кубка Подмосковья по парашютному спорту.

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После пяти туров определились победители. Первое место занял Вячеслав Лютенко, второе — Сергей Балин, третье — Вячеслав Макарьев. Среди женщин лучшей стала Елена Кривенко, второе место заняла Светлана Ильина, третье — Ольга Балина. Победители получили медали и грамоты министерства физической культуры и спорта Московской области.

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После завершения соревнований 10 лучших парашютистов поборолись в праздничном турнике «Кубок Деда Мороза». Спортсмены выполнили серию ночных прыжков на точность. В итоге новогодний трофей достался Лютенко, «серебро» получил Балин, а замкнула тройку победителей Кривенко.

Также впервые в истории прошел ночной блиц-турнир. Спортсменам нужно было приземлится одновременно на два электронных датчика в ночных условиях. Первое место здесь занял Эрис Лисов, второе — Ольга Балина. Тройку лучших замкнул Александр Гусаров.

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