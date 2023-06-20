Подмосковье 20 июня 2023, 12:24 Более 30 больниц и поликлиник отремонтировали в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Подмосковная программа медицинских ремонтов включает стационары и поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, подстанции и посты скорой помощи. С января обновили уже 32 здания.

«Это не просто внутренняя отделка, особое внимание уделяется организации процессов, чтобы пациент чувствовал себя комфортно на всех этапах. Мы создаем удобные зоны ожидания, размещаем современную навигацию, устанавливаем новые мебель и оборудование», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Ремонтные работы в этом году проведены в 15 поликлиниках, 13 амбулаториях, трех стационарах и одном ФАПе. Благодаря программе в Воскресенске удалось открыть отделение амбулаторной эндоскопии.

На обновление объектов здравоохранения направили более 520 миллионов рублей. До конца года в порядок приведут 121 учреждение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в медицине будут внедрять умные сервисы Сбербанка.

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